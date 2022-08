Devises : l'Euro et le Dollar robustes contre £, Yen et FCH

L'Euro (+0,3%) se redresse ce soir au-delà de la parité face au Dollar, à 1,002 en perspective de la normalisation de la politique de la BCE et d'une hausse de +75Pts (hypothèse qui semble tenir le corde).

Les investisseurs avaient découvert ce matin l'indicateur du sentiment économique (ESI) dans l'UE : il a encore diminué de -1,0 point à 96,5 ainsi que dans la zone euro (-1,3 point à 97,6), un score conforme aux attentes.

Le taux d'inflation en Allemagne mensuel remonte au mois d'août de 7,5% à 7,9% selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de statistiques, là encore, c'est conforme au consensus.



'Les prix de l'énergie (+35,6%), en particulier, ont considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine et ont eu un impact substantiel sur le taux d'inflation élevé', explique Destatis qui pointe aussi une hausse de 16,6% des prix des denrées alimentaires.



En données harmonisées pour comparaisons européennes, l'inflation d'août est estimée à +8,8% en rythme annuel et à +0,4% en rythme séquentiel.



La hausse de l'Euro ne signifie pas un recul symétrique du billet vert: le 'Dollar Index' est également en hausse de 0,2% et il refranchit le seuil des 109: le Dollar prend en effet 0,45% face à la Livre et +0,65% face au Franc suisse et au Dollar canadien.

Le $ est soutenu par la publication de l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board et qui est ressortie meilleur qu'attendu, à 103,2 ce mois-ci, contre 95,3 en juillet (alors que le consensus l'attendait autour de 98).

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 145,4 contre 139,7 le mois dernier, tandis que celle des anticipations s'est inscrite à 75,1 après 65,6.

La parité E/$ est susceptible de varier demain avec l'indice d'inflation en Europe et vendredi avec le 'NFP', le rapport mensuel sur l'emploi US.





