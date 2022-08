Devises : l'Euro fait cavalier seul à la hausse, teste 1,002$

C'est un peu la 'surprise du jour': l'Euro est resté faible une bonne partie de la matinée (-0,5% jusque vers 11H) puis il a entamé son redressement, passant de 0,9915 et la parité, puis à 1,002 (+0,6%).



Les propos 'hawkish' de Jerome Powell ont d'abord soutenu le Dollar : une 3ème hausse consécutive de +75Pts est dans les tuyaux pour septembre et 2 autres (2 X 25Pts) sont attendues avant fin 2022.



Mais le patron de la Fed, a reconnu que la lutte contre l'inflation risquait de freiner la croissance de façon durable et de faire souffrir les ménages américains.

Dans ces conditions, une récession prolongée aux Etats Unis signifierait moins de transactions en Dollar (échanges commerciaux, pétrodollars) et cela pèse désormais sur le billet vert.

Son repli face à l'Euro est particulièrement marqué ce lundi depuis que les prix du gaz ont entamé leur correction : ils sont en baisse de -20% et cela dégage un peu l'horizon pour l'Eurozone.

La BCE pourrait également opter pour une hausse de taux plus 'résolue' (75Pts ?) mi-septembre.

L'Euro se retrouve donc en tête du peloton ce lundi, il gagne +0,7% face au Franc suisse 0,9700, +0,8% face à la Livre à 0,8535 et +1,356% face au Yen à 138,8.

Malgré son recul face à l'Euro, le Dollar Index termine en légère hausse (+0,35%) à 108,85: le billet vert prend en effet +0,85% face au Yen et +0,2% face à la £ et le FCH.



Cette semaine s'annonce chargée en indicateurs économiques avec les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendus mercredi (la BCE pourrait 'commenter' ces chiffres et donner une indication sur sa prochaine décision monétaire).

Le suspens culminera vendredi avec la statistique des créations d'emplois aux Etats-Unis, toujours très suivie par les investisseurs.







