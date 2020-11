Devises : l'Euro légèrement affaibli par discours Ch.Lagarde

11/11/2020 | 20:19

L'Euro se replie de -0,4% face au Dollar vers 1,1770 après l'intervention de Christine Lagarde vers 14H15 qui confirme que la BCE reste mobilisée en cette période difficile liée aux reconfinements : elle estime que la croissance ralentit au 4ème trimestre et qu'un plein support monétaire reste nécessaire.



Elle insiste sur le fait que les 'politiques fiscales' sont beaucoup plus décisives désormais que le soutien monétaire de la BCE et doivent être poursuivies de manière ambitieuse.



'La BCE a été très présente lors de la 1ère vague de Covid et elle le sera pour la seconde' a t'elle conclu.



La baisse de l'Euro s'avère plus rapide contre toute devise que la baisse de rendement des emprunts en Euro : les Bunds et les OAT se détendent de -2Pts et les BTP italiens se détendent de -3,4Pts vers 0,695%.



