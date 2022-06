Devises : l'Euro ne gagne plus de terrain, le NFP sans impact

Le Dollar termine la semaine sur une note plutôt soutenue, il grimpe notamment de +0,8% face au Yen mais se contente de +0,25% face à l'Euro vers 1,0715.

Sur la semaine écoulée, l'Euro a confirmé le rebond amorcé vers le 13 mai sur 1,035 mais ne gagne plus de terrain : une semaine pour rien.



Le Dollar Index affiche +0,3% vers 102,15 et cet écart correspond en fait à son gain hebdo.



La publication du 'NFP' n'a donc pas déclenché d'importants mouvements de change ce vendredi: l'économie américaine a généré 390.000 emplois non agricoles en mai, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur au consensus.

Le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, alors qu'il était attendu en légère baisse par les économistes.



Le taux de participation à la force de travail s'est établi quant à lui à 62,3%, un niveau qui demeure inférieur de 1,1 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5,2%.



Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées, passant de 428.000 à 398.000 pour mars et de 428.000 à 436.000 pour avril, soit un solde de révision de -22.000 pour ces deux mois.



Autre chiffre très attendu, la croissance de l'activité du secteur privé américain a ralenti en mai un peu plus qu'estimé initialement, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 53,6 en définitive, révisé de 53,8 en estimation flash et après 56 en avril.



Le PMI des 'services' a nettement ralenti au mois de mai à 53,4 contre 55,6 en avril (au plus bas depuis février 2021) alors que l'indice ISM non manufacturier, reflue de 57,1 vers 55,9.



Le Dollar n'a pas profité de la hausse du rendement des T-Bonds (+4,5Pts à 2,96% (après 2,98% au plus haut) car elle reste comparable à celle des OAT (+5Pts à 1,808%) et des Bunds (+4Pts à 1,2700%).





