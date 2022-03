Devises : l'Euro reprend plus de 2,5% en 48H, $ Index à -1,2%

Les investisseurs venus chercher refuge sur le Dollar et le Franc suisse (-1,35% à 1,0265/E) font machine arrière, sans que l'actualité du jour ne justifie factuellement un tel regain d'optimisme du côté de l'Europe, avec des performances boursières de +7% à +8% (pour le DAX), des hausses jamais vues depuis début novembre 2020, ou fin mars de la même année 2020.

C'est la seconde séance de fort rebond de l'Euro qui reprend +1,75% face au Dollar (plus forte hausse de l'année) vers 1,01080, et +1,2% face à la Livre.

L'Euro efface en 48H plus de 50% du terrain perdu face au Dollar depuis le 1er janvier entre 1,1270 et 1,0810$.



Le billet vert recule également de -0,35% face au Franc suisse, de -0,5% face au $ canadien et d'environ -0,6% face à la Livre.

Le Dollar Index chute de -1,2% vers 97,9 (soit environ -2% par rapport au zénith de l'avant veille).



L'Euro se reprend également pour des raisons mécaniques puisque les OAT et les Bunds rajoutent +9Pts de rendement après +12Pts la veille (à 0,205%), nos OAT offrent ce soir 0,655%.

Mais il faut se poser la question de l'origine d'un rebond de +25Pts en 72H: l'Europe -et sa devise- seront bien plus durement touchés par l'inflation que les Etats Unis, quasi autosuffisants en énergie.



