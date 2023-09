Devises : l'Euro résiste aux PMI en UE, Yen toujours plus bas

(CercleFinance.com) L'Euro résiste au-dessus des 1,0650 face au Dollar (il s'effrite de -0,1%) après avoir subi un trou d'air vers 1,0615 en réaction aux PMI publiés en milieu de matinée.

L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans l'Eurozone s'est établi à 47,1 en septembre après 46,7 le mois précédent, signalant ainsi une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé.

Les PMI européens avaient lourdement chuté en août, en particulier dans les services, un secteur qui résistait bien jusqu'ici, tandis que l'industrie demeurait en zone de forte contraction... et les fondamentaux ne se sont pas améliorés en un mois, loin de là, du fait de l'envolée des prix du pétrole.



En France, le PMI composite HCOB de l'activité globale a fortement reculé en septembre en estimation flash, se repliant de 46 en août à 43,5, et signalant ainsi la plus forte contraction du secteur privé depuis novembre 2020.

La devise la plus volatile est de nouveau le Yen qui s'enfonce de -0,5% face au $ et teste un plancher de 148,4.

Cette faiblesse de la devise japonaise -et dans une moindre mesure de la Livre avec -0,2%- permet au Dollar Index de grappiller 0,1% à 105,45 et de faire basculer le bilan hebdo dans le vert avec... +0,1% exactement.



Les investisseurs vont aborder le weekend avec une nouvelle source d'inquiétude qui réside dans l'évolution de la courbe des taux américains, qui voit le rendement des bons du Trésor à dix ans désormais évoluer à 4,50% (4,44% ce vendredi, ce qui reste supérieur au précédent sommet de 4,36%).



Jerome Powell aurait-il changé de priorité et arbitré le soutien de Wall Street ('FED put')au profit de la garantie d'attirer suffisamment de capitaux pour mener à bien un programme d'émission record de 1.000Mds$/mois ?





