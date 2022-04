Devises : l'Euro s'enfonce sous 1,08$, taux longs US +10Pts

Cette séance du jeudi 14 avril marque un vrai tournant puisque l'Euro (-0,8%) bascule sous le support des 1,081$ (du 7 mars) pour tester les 1,0765, ce qui pourrait l'amener à tester rapidement la zone des 1,0640$, le plancher du 19 mars 2020.

L'Euro résiste un peu mieux face à Franc suisse avec +0,2% à 1,019% mais cède 0,3% face à la Livre vers 0,8260.

Le Dollar apparaît robuste face à toutes les devises et le Dollar Index (+0,7%) se hisse vers un sommet annuel de 100,70, au plus haut depuis avril 2020.



Les cambistes jugent que si la BCE a adopté un ton 'faucon' face à l'inflation, Christine Lagarde a confirmé que la BCE va prendre (tout) son temps avant de relever les taux.



Le grand écart de rémunération entre les T-Bonds et les OAT/Bunds va donc se creuser radicalement ces 6 prochains mois car la BCE n'envisage pas d'entamer une hausse de taux avant d'avoir éteint son dernier programme de rachats 'APP' (le calendrier d'injections est maintenu et se prolonge jusqu'à la fin du 3ème trimestre).



Conclusion : aucune 'action' contre l'inflation la plus élevée depuis 1992 et même 1982 dans certains pays de l'UE.



A propos d'inflation, le dernier indicateur de la semaine est paru aux Etats Unis: les prix à l'importation ont encore augmenté de +2,6% aux Etats-Unis en mars sur fond, entre autres, de hausse des coûts de l'essence.



Sur un an, la progression des prix à l'importation a atteint 7,1% en mars, avec une envolée de plus de 56% pour les prix des seuls produits pétroliers importés, qui ont grimpé de 14,6% rien que sur le mois de mars.



Mais l'envolée des prix touche d'autres postes, tels que les composants industriels (+8,2%) ou encore de certains métaux utilisés dans l'industrie manufacturière (+10,2%), ce qui confirme le caractère de plus en plus généralisé de l'inflation américaine.

Les T-Bonds ont vu leur rendement flamber de +10Pts à 2,803%... et le '20 ans' pulvérise la barre des 3% pour atteindre 3,08% (+10,5Pts) : ils creusent l'écart par rapport aux OAT et Bunds (+6 à +6,5Pts).







