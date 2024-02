Devises : l'Euro se détache à la hausse, mais pas de 'stats'

Le 26 février 2024 à 20:28 Partager

Le Dollar continue de faire preuve de faiblesse et s'effrite chaque jour de quelques fractions depuis mi-février (depuis le 13/02 en fait): le Dollar Index cède encore 0,1% ce lundi à 103,83.

Il se montre faible face à l'Euro (qui gagne 0,25% à 1,0845) mais résiste bien face au Yen (+0,2% à 150,8) ou au Franc suisse (inchangé à 0,8810) ou à la Livre.

Autrement dit, c'est l'Euro qui regagne du terrain ce lundi contre toutes devises dans un marché très calme par ailleurs... sans 'stat' pour justifier cette résilience: le rendement des Bunds et des OAT s'est simplement plus redressé (+8Pts) que celui des T-Bonds (+4Pts).



Une certaine prudence pourrait notamment s'imposer à l'approche de la publication de chiffres de l'inflation américaine, qui pourraient influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Jeudi seront publiés les chiffres mensuels de l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis, l'une des statistiques les plus regardées par la Fed et attendue en hausse de 0,4% en variation mensuelle au mois de janvier.



'Dans l'idéal, il faudrait un indice PCE core autour de 0,2% par mois pendant plusieurs mois pour que la Fed se sente suffisamment à l'aise avec la dynamique d'inflation pour baisser les taux directeurs', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Le PIB américain du quatrième trimestre sera également suivi mercredi après une première estimation qui l'avait évolué en hausse de 3,3% en rythme annuel, un chiffre qui avait surpassé la plupart des prévisions du marché.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.