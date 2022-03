Devises : l'Euro soutenu par propos C.Lagarde sur l'inflation

L'Euro se redresse vivement pour la 3ème séance consécutive, et accélère même la cadence avec +0,9% à 1,113$: une évolution plutôt paradoxale au lendemain du communiqué plutôt 'faucon' de la FED, avec un objectif de taux de 1,75/2,00% à fin 2022 (un tour de vis lors de chacune des prochaines réunions, soit 6 d'ici mi-décembre), et peut-être des taux à 2,5% avant la fin du 1er semestre 2023.

L'Euro semble soutenu par une déclaration de Christine Lagarde qui annonce annonce la 'fin de l'inflation anodine', une façon très édulcorée d'enterrer 'l'inflation transitoire' et de préparer les esprits à une attitude plus offensive de la BCE face à l'inflation.



La Livre perd 0,75% face à l'Euro (mais reste quasi stable face au $ à 1,3165), malgré une hausse de 25Pts de base à 0,75% : les cambistes intègrent un message plus 'dovish' de la BoE qui signale son intention de poursuivre le relèvement des taux à un rythme moins soutenu ces prochains mois si les incertitudes font peser un risque sur la croissance.



Côté chiffres, l'activité apparaît soutenue aux Etat Unis: après une hausse de 1,4% en janvier, la production industrielle américaine a encore augmenté de 0,5% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, une croissance globalement conforme à celle que les économistes espéraient en moyenne.



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 7,5% à son niveau de février 2020. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,3 point à 77,6%, niveau toutefois inférieur de 1,9 point à sa moyenne de long terme.



Les mises en chantier de logements se sont redressées de 6,8% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.769.000 en rythme annualisé, un niveau nettement supérieur au consensus.



D'après le Département du Commerce, le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre reculé de 1,9% à 1.859.000 en février, un niveau assez proche toutefois de l'estimation moyenne des économistes.



La croissance de l'activité manufacturière accélère dans le nord-est des Etats-Unis en mars, d'après l'indice 'Philly Fed' qui ressort à 27,4 ce mois-ci contre 16 au mois de février, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne un léger tassement.



ce sont donc 3 chiffres qui semblent écarter le risque de récession puisque tous les secteurs résistent malgré la flambée du prix des carburants, des matières premières et des matériaux de construction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.