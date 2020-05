Devises : l'Euro tente de déborder 1,10/$ mais échoue encore

27/05/2020 | 19:59

L'Euro a surfé sur l'effet d'annonce du projet (et non un accord finalisé) d'un plan de relance européen (de 500MdsE +250MdsE par emprunt sur 7 ans) par Ursula Von der Leyen ce mercredi matin.



L'Euro a fait une percée jusque vers 1,1030/$ mais ensuite recédé tous ses gains pour un finir quasi stable à 1,0985.



Mais le 'plan' à 750MdsE est encore loin d'être adopté -car il faut un vote à l'unanimité- vu l'opposition des Pays Bas et de la Finlande a toute forme de mutualisation de la dette sous forme d'un emprunt financé sur le budget commun et alloué sous forme de 'dotations' dont les pays du Sud seraient les grands bénéficiaires.



Les négociations risquent d'être longues même si personne ne conteste la nécessité d'un fort soutien à la conjoncture en Europe... le problème reste que les pays du nord ne veulent toujours pas payer pour ceux du Sud.



L'Euro a peut-être été également renforcé par des chiffres de l'Insee qui fait était d'une hausse de +6Pts du climat des affaires en France à 59 au mois de mai sur fond de déconfinement, mais l'indice de confiance des ménages ressort à nouveau en baisse de 2 points à 93.



Aucune statistique US n'est venu animer le Forex ce 27 mai: le Dollar reste stable face au Yen et au Dollar Canadien, il regagne du terrain face à la Livre... mais c'est surtout la devise britannique qui consolide de -0,6% vers 1,225$ et de -0,7% face à l'Euro.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.