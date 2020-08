Devises : l'affaiblissement du $ se confirme après J.Powell

28/08/2020 | 19:55

Fin de semaine compliquée pour le Dollar qui tente encore de préserver le plancher des 1,19/E après plusieurs incursions sous ce seuil en cours de journée (1,1920 au plus bas).



La faiblesse du billet vert (-0,75% à 1,1890/e ce soir) semble confirmer la 1ère impression à chaud des cambistes la veille, lors de l'intervention de Jerome Powell annonçant une approche 'plus flexible' de l'inflation et la possibilité de considérer l'objectif des 2% comme un 'pivot': la FED vient de se trouver une nouvelle excuse pour retarder une hausse de taux et prolonger une rémunération nulle du billet vert.



Le $ aurait pu bénéficier de chiffres US du jour encourageants : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'établit à 74,1 points au mois d'août, battant nettement le consensus de 72,8 points (après 72,5 points en juillet).

Le chiffre le plus attendu était celui des dépenses de consommation des ménages américains: elles se sont accrues de 1,9% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes tablaient sur +2%.



De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,4% en juillet, alors que le consensus en attendait un tassement de -0,3%.



L'Euro aurait dû logiquement être affaibli par

la chute de -13,8% du PIB français après -5,9% au trimestre précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Principaux responsable de cette contraction historique: chute de -11,5% des dépenses de consommation des ménages et chute de -14,+% de la FBCF (investissements des entreprises).

Le Dollar chute de -1% face au Yen (vers 105,40), malgré une petite période d'incertitude politique qui s'ouvre avec la démission surprise ce vendredi matin de Shinzo Abe pour raison de santé.

Baisse comparable face à la Livre (le 'cable') vers 1,3330.

repli plus modeste de -0,4% face au Franc suisse qui lâche également 0,2% face à l'Euro, vers 1,0670.





