Devises : l'euro conserve ses gains avant la BCE

04/06/2019 | 13:09

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait stable (+ 0,05%) contre sa contrepartie américaine, à 1,1251 dollar. La tendance était similaire contre les autres grandes devises alors que la Banque centrale européenne réunira jeudi.



'L'absence de véritables bonnes nouvelles économiques et l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde (après la Chine, le Mexique est durement visé) entretiennent la phase d'aversion au risque', constate-t-on chez Bordier & Cie.



'La réunion de la BCE et le chômage américain seront les points d'orgue de la semaine', ajoutent les spécialistes.



Le conseil des gouverneurs de la BCE, accueilli cette fois par la banque centrale de Lituanie, se réunira jeudi.



Du côté statistique, on a appris ce matin que l'indice des prix à la consommation de la zone euro avait augmenté, en mai et sur un an, de 1,2%, contre 1,3% anticipé et 1,7% auparavant. Le chiffre ajusté des éléments volatils (+ 0,8%) est également inférieur aux attentes (+ 1%).



Commerzbank ne peut que constater que ce taux reste inférieur à l'objectif assigné à la BCE, et que l'inflation n'est pas dopée par la baisse du chômage.



EG











