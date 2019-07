Devises : l'euro en léger retrait vendredi midi

05/07/2019 | 13:00

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne s'érodait de 0,19% face à sa contrepartie américaine, à 1,1265 dollar, après s'être maintenue durant le reste d'une semaine marquée par le 4 juillet juste au-dessous des 1,13 dollar. Rien à signaler du côté des autres grandes devises.



La journée d'hier était fériée aux Etats-Unis pour cause d'Independence Day, ce qui a logiquement limité les prises de positions des cambistes.



En revanche, la matinée de ce vendredi a été marquée par une nouvelle statistique négative pour l'économie allemande, la principale de la zone euro : entre avril et mai, les commandes à l'industrie d'outre-Rhin ont reculé de 2,2% alors que le consensus anticipait une quasi-stabilité (- 0,1%), et après une hausse de 0,4% précédemment.



Cet indicateur continue donc de se dégrader, suivant la tendance précédente, constatent les analystes de Commerzbank. 'La plus forte baisse concerne les commandes extérieures à la zone euro, mais cette faiblesse de la demande extra-européenne pèse de plus en plus sur la demande intérieure de biens industriels', indiquent-ils, ajoutant que leur anticipation d'une contraction de l'économie allemande au 2ème en sort renforcée.



A suivre sur l'agenda américain de l'après-midi : le rapport mensuel sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics. Le consensus anticipe la création de 160.000 emplois non-agricoles en juin, après 75.000 en mai. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,6%.



