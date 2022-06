Devises : l'euro pas du tout soutenu par la hausse des taux

L'Euro décroche contre toutes devises après le communiqué de la Banque centrale européenne: -0,75% face au Dollar à 1,0635, -0,7% face au Franc suisse à 1,0400 ou -0,5% face à la Livre (à 0,8470).

Les cambistes sanctionnent la révision à la baisse des prévisions de croissance dans l'Eurozone par la BCE, ciblant désormais 2.8% pour 2022 puis 2.3% en 2023.

Par ailleurs, le banque centrale a relevé ses estimations concernant l'inflation dans la zone, passant de 5,1% à 6,8% en 2022, de 2,1% à 3,5% pour 2023 puis de 1,9% à 2,1% pour 2024.



La faiblesse de l'Euro dope symétriquement le Dollar Index qui prend +0,6% à 1,0315 (il se rapproche de son zénith annuel).

Le Yen enraye laborieusement sa décrue -faiblesse voulue par la BoJ- avec +0,1% face au Dollar à 134,1.



La conférence de presse de Christine Lagarde n'a pas comporté de surprises concernant l'inflexion de sa stratégie de politique monétaire visant à garder l'inflation sous contrôle.



Hausse de taux en juillet (+25Pts), puis de nouveau à la rentrée, disparition des taux négatifs... rien que de très attendu.

Mais la BCE laisse la porte ouverte à des mouvement de +50Pts dès la rentrée puis cet automne... et c'est jugé plus 'agressif' que prévu.



Et ce n'est pas bien perçu par les marchés obligataires qui ont connu l'une des pires séances depuis 3 mois avec une flambée de près de +10Pts du rendement du Bund allemand qui atteint 1,445%, tandis que les OAT française pointent à 2,000% (soit +13Pts de base... avec en intraday un zénith de 8 ans à 2,016%).



Plus au Sud, les Bonos font un bond de +15Pts à 2,627% et même punition pour les BTP italiens avec +15Pts à 3,712% (et 3,74% au pire moment de la séance, et c'est le pire score depuis fin janvier 2014).



Le point d'orgue de la semaine coïncidera demain avec le CPI américain: les prix à la consommation devrait connaître un plafonnement.

Certains espèrent même un infléchissement à la baisse du CPI (ou du 'core CPI') qui conduirait la FED à se pencher sur le scénario d'une 'pause' au mois de septembre, ce qui démentirait plusieurs interventions récentes de membres de la FED plaidant pour une lutte résolue contre l'inflation à coup de +50Pts à chaque réunion jusqu'à l'automne.



Mais la hausse du Dollar semble démontrer que les cambistes sont plus sensibles aux propos de proches de Janet Yellen et de la Maison Blanche qui pensent que les chiffres d'inflation vont demeurer durablement mauvais, avec le prix moyen des carburants qui franchit le cap des 5$ le gallon (7$ en Californie) et pourraient prendre 20% cet été.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.