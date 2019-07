Devises : l'euro proche de son plus bas annuel

24/07/2019 | 12:53

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne alignait les séances de baisse face à sa contrepartie américaine. Ce midi, l'euro se tasse de 0,13% à 1,1140 dollar, soit non loin de son plus bas niveau annuel. La baisse est également de mise face au sterling et au yen, la devise demeurant stable face au franc suisse.



'Plus on se rapproche de la réunion de la BCE jeudi, plus les investisseurs s'attendent à un discours accommodant de Mario Draghi. Le futur ex-président de la BCE devrait confirmer que toutes les options sont sur la table pour soutenir le marché', commente MonFinancier.com.



'Dans le même temps, les investisseurs s'attendent à une action moins forte que prévue de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine', ajoutent les spécialistes.



En outre, on a appris ce matin que l'indice d'activité globale de la zone euro PMI d'IHS Markit, dans sa version flash, était ressorti à 51,5 points en juillet après 52,2 points en juin, et un consensus qui l'attendait quasi-stable.



'Les données flash signalent ainsi l'une des plus faibles croissances du secteur privé de la zone euro depuis six ans, préfigurant un ralentissement de la hausse du PIB au troisième trimestre. La région s'oriente en effet vers une croissance économique de 0,1 % environ au troisième trimestre contre 0,2 % au deuxième trimestre', commente l'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson.



Quid du Brexit ? La Banque Postale (LBP) AM estime que lorsque le nouveau premier ministre britannique, Boris Johnson, 'ira renégocier l'accord, il est plus que probable qu'il soit ' reçu à bras fermés ' comme le disait ce bon vieux George et qu'on se dirige allègrement vers une impasse'.



'Boris, qui est bien placé pour rentrer dans le Guinness des record comme homme politique qui a changé d'avis le plus souvent (il y a pourtant une concurrence farouche à ce poste) devra alors composer. Entre ' hard Brexit ', ' managed hard Brexit ' (le dernier oxymoron à la mode), ' solution négociée ' et report supplémentaire, les options restent alors ouvertes', ajoute LBP AM.



