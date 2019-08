Devises : l'euro reprend 0,8% contre la livre, Johnson

28/08/2019 | 12:21

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se traitait légèrement sous les 1,11 dollar (1,1091), tout en restant parfaitement stable depuis hier soir. Une tendance qui vaut aussi contre les autres grandes devises, sauf contre le sterling face auquel l'euro bondit de 0,79%, à 0,9099 livre.



Le sterling s'était en effet repris ces deux derniers jours alors que le chef du principal parti d'opposition (travailliste) au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn, a déclaré qu'il entend faire tout son possible pour que le pays ne sorte pas de l'Union européenne sans accord le 31 octobre.



Cela étant, cette éventualité n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure le Premier ministre conservateur Boris Johnson, et ses positions comme celles des '27' n'ont pas bougé ces derniers jours. Pire : Boris Johnson semble vouloir limiter l'activité parlementaire jusqu'au 14 octobre, prenant ainsi le contrepied de l'initiative de M. Corbyn.



Enfin, les perspectives macroéconomiques mondiales plaident toujours globalement pour le ralentissement, et l'Arlésienne des négociations commerciales américano-chinoises ne donne pas de signe réel de reprise, en dépit des assurances de la Maison Blanche.



