Devises : l'euro s'affaiblit à 12 jours de la BCE

30/08/2019 | 12:37

Comme les 1,14 dollar l'euro frôlés au début de l'été semble loin ! Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne s'érodait de nouveau face à sa contrepartie américaine en cédant 0,14% à 1,1040 dollar. Sur une semaine glissante, elle perd 1,8% de sa valeur, une variation significative pour une devise.



Par ailleurs, l'euro se tasse aussi contre le yen et le franc suisse. Et aussi contre le sterling (- 0,94% sur la semaine), en dépit de l'absence de visibilité sur les conditions de sortie (avec ou sans accord) du Royaume-Uni de l'Union européenne, à la fin du mois d'octobre.



Sur l'agenda statistique de la matinée, on a appris que l'indice des prix la consommation de la zone euro pour le mois d'août s'était maintenu à 1%, comme prévu. Hors éléments volatils (énergie, alimentation, alcool et tabac), ce taux ressort à 0,9% (il était attendu à 1%), plus loin encore du mandat statutaire de la BCE (inférieur mais proche de 2%)..



Le bureau d'études Capital Economics souligne que l'inflation en Allemagne a manqué sensiblement les attentes, en ressortant à 1% en données harmonisées (HICP) là où elle était attendue à 1,2%. 'Les chiffres publiés aujourd'hui renforcent l'impression que la dynamique économique de l'Allemagne s'affaiblit', en déduisent les spécialistes.



Bref, en vue du conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra le 12 septembre, Capital Economics réitère ses anticipations : l'établissement émetteur dirigé par Mario Draghi devrait selon ces spécialistes abaisser son taux de dépôt de dix points de base et laisser entendre que de nouvelles mesures d'assouplissement quantitatif devraient suivre à court terme.



EG





