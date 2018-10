Devises : l'euro sans direction à mi-séance

17/10/2018 | 12:30

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne errait sans grande direction face à ses grandes contreparties. Ainsi l'euro restait-il quasi-neutre face au dollar (- 0,08% à 1,1564) et au franc suisse (+ 0,05% à 1,1472), tout en cédant 0,17% face au yen et en gagnant 0,24% face au sterling.



En Europe, les cambistes ont notamment pris connaissance ce matin du recul de l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni, ressorti à 2,4% en septembre alors qu'il était attendu à 2,6%, et après 2,7% précédemment. Dans la zone euro, ce même indicateur est resté stable, comme prévu le mois dernier, à 2,1%.



La Banque Postale (LBP) AM revient sur la hausse du sterling contre l'euro, qui depuis fin août atteint 3%. Or la négociation du Brexit n'avance guère, la frontière entre les 'deux Irlande' continuant de poser problème. 'Les marchés s'inquiètent de plus en plus. Ce soir un dîner est organisé à Luxembourg pour trouver un accord', souligne LBP AM.



Au-delà de la hausse de la livre, 'le niveau de la volatilité implicite sur les options de change (dit autrement : le coût pour un investisseur d'une assurance contre une forte variation de la livre) a très nettement progressé et reviens proche des plus hauts de l'année. Certes, on est encore très loin des niveaux atteints après le vote du Brexit en juin 2016, une volatilité implicite de 28. Mais la tendance est très clairement à la hausse depuis cet été', commente LBP AM.



Autre facteur pénalisant pour l'euro : le projet de budget italien, désormais rendu public. 'Le problème italien n'est pas un problème immédiat, c'est un problème de gestion de la prochaine récession', ajoute LBP AM.



Cependant, aux Etats-Unis, le creusement du déficit budgétaire découlant des baisses d'impôts non financées de l'administration Trump était déjà plus marqué que prévu sur l'exercice budgétaire 2017/2018 (soit à fin octobre), à près de 800 milliards de dollars, soit non loin de 4% du PIB. Les 1.000 milliards devraient être franchis en 2018/2019. Et ce alors que l'intérêt des investisseurs étrangers est toujours faible, malgré un rendement du T-Note fédéral à dix ans supérieur à 3%.



