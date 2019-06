Devises : l'euro se cherche au lendemain de la BCE

07/06/2019 | 12:47

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se repliait de 0,21% face à la devise américaine après avoir pris 0,48% la veille après la réunion de la BCE. La principale devise du Vieux continent est bien partie pour progresser de 0,50% sur la semaine.



Quasi-stable contre le yen et le franc suisse, l'euro se tasse de 0,33% contre la livre sterling alors que la démission de Theresa May sera effective ce jour.



'La banque centrale a repoussé l'échéance d'une hausse des taux jusqu'à la fin du premier trimestre 2020 et donné les conditions des TLTRO III, moins favorables que les précédentes', commente un analyste parisien ce matin.



'Bien sûr, le président de la BCE Mario Draghi s'est montré accommodant durant la conférence de presse', commente UBS ce matin. Étendant sa 'forward guidance', la BCE a aussi laissé entendre qu'elle se tient prête à agir davantage si les mesures douanières venues des Etats-Unis venaient à faire davantage de dégâts.



Chez la Banque Postale AM, on indique : 'la BCE a signalé que les taux resteraient bas plus longtemps. Une demi-surprise. En revanche deux points sont plus surprenants, la suggestion qu'elle pourrait infléchir sa communication sur l'inflation en acceptant un dépassement de 2% de l'inflation de manière prolongée, mais aussi l'idée qu'elle aurait des marges de manoeuvres ' considérables ' sur le QE'.



En effet, lors de la conférence de presse, Mario Draghi a déclaré : 'nous disposons maintenant - puisque avons cessé d'acheter des obligations - de marges de manoeuvres considérables. Nous avons aussi le droit pour nous, puisque la Cours européenne de Justice nous a donné explicitement la faculté pour poursuivre de manière proportionnée nos objectifs et de respecter notre mandat'.



EG







