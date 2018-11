Devises : l'euro se reprend un peu après la Fed

29/11/2018 | 12:43

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne consolidait avec mesure (- 0,12%) mais à 1,1351 dollar. Mais elle conservait l'essentiel des gains engrangés la veille (+ 0,68%) après l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell. Par ailleurs, l'euro restait quasiment stable face au franc suisse, prenait 0,31% contre le sterling, mais cédait 0,38% face au yen.



Hier en effet, 'Jay' Powell a changé de ton. 'L'environnement, économique et encore plus politique, n'est pas facilement lisible. Aux banques centrales, et d'abord à la Réserve fédérale américaine, d'envoyer les signaux sur une éventuelle adaptation aux évolutions en cours. C'est à ce titre que les discours annoncés des principaux dirigeants de la Fed étaient très attendus par le marché', contextualise-t-on à ce propos ce matin chez La Banque Postale (LBP) AM.



Que retenir des déclarations des banquiers centraux américains, hier ? Qu'ils ont 'envoyé des messages suggérant un ralentissement dans le rythme de remontée du taux directeur', ce qui eu pour conséquence mécanique d'affaiblir le dollar. D'ailleurs, du côté des taux longs, le rendement du T-Note fédéral à dix ans est revenu sur les 3%.



'Ce changement de communication n'est pas lié aux tweets du président américain, mais à une dégradation des perspectives économiques. Le consensus des économistes américains s'est nettement dégradé pour 2019 avec l'anticipation d'un tassement plus marqué de la croissance américaine et de l'inflation', commente ce matin un analyste parisien.



'Les conditions financières se sont durcies (appréciation du dollar et chute de la bourse) et les signaux négatifs dans le secteur de l'immobilier résidentiel se confirment', ajoute-t-il.



Dans ce contexte, le compte-rendu du dernier FOMC (celui des 7 et 8 novembre) attendu ce soir devient moins sensible.



Cela étant, du Brexit au budget italien en passant par l'affaiblissement politique des dirigeants français et allemand, '2019 pourrait, une fois de plus, constituer un exemple flagrant des années difficiles qui sont devenues la norme pour la BCE et son patron', Mario Draghi (qui quittera son poste l'an prochain), estime-t-on chez BNY Mellon. Ce qui limite le potentiel de hausse de l'euro.



