Devises : l'euro sous la barre des 1.09 euro pour un $

Alors que sur un an l'inflation s'établit à 7.5% en Europe selon l'ICPH du mois de mars, la BCE semble hésitante à relever ses taux alors que le ton de la FED lui, est nettement plus ' faucon '. A cela s'ajoute l'effet ' fly to quality ' lié à la guerre en Ukraine et aux incertitudes géopolitiques. Du coup, le dollar est le grand gagnant puisqu'il se dirige vers un plus haut de deux ans contre le panier des devises principales.



L'euro est repassé sous la barre des 1.09 euro pour un dollar à 1.0890.



A plus de 123 yens pour un dollar, là aussi le billet vert retrouve des plus hauts face à la devise japonaise. La livre sterling (à 1.30 livre pour 1 dollar) comme le franc suisse (1 franc suisse contre 1.07 dollar) sont également en baisse contre le dollar.



Il n'y a que le rouble russe qui est en hausse face au dollar américain et la monnaie russe retrouve ses niveaux d'avant guerre alors que le Kremlin force le cours de sa devise en obligeant ses acheteurs de gaz à payer les fournitures d'énergie en rouble. En s'échangeant à presque 76 roubles pour un dollar la monnaie russe était en hausse de presque 5%.



A court terme, les différences de dynamique de politique monétaire entre les Etats-Unis et la zone euro devraient continuer à soutenir la hausse du dollar américain





