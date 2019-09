Devises : l'euro toujours à la peine

27/09/2019 | 12:55

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se rapprochait toujours des 1,09 dollar, non loin d'un plus bas depuis mi-2017. En hausse symbolique de 0,09% ce midi, l'euro se traite 1,0927 dollar. Egalement neutre contre le franc suisse, la devise prend cependant 0,30% environ contre le yen et le sterling.



Certes, le contexte institutionnel est toujours instable aux Etats-Unis, avec l'enquête lancée par l'opposition démocrate contre le président Trump, par ailleurs très critique contre le patron de la Fed. Cela étant, la conjoncture américaine demeure bien mieux orientée que celle d'Europe, et la banque centrale américaine en a davantage 'sous le pied' que la BCE.



D'ailleurs, à propos d'une statistique européenne de la matinée, les spécialistes de Capital Economics commentent : 'La nouvelle baisse de l'indicateur du climat économique de la zone euro (ESI) est une preuve de plus que la conjoncture a encore ralenti au troisième trimestre. Pour le moment, la faiblesse est concentrée dans le secteur manufacturier, surtout en Allemagne et en Italie, mais elle devrait progressivement se propager au reste de l'économie.'



Dans ce contexte, ajoute un analyste, 'le dollar a profité de son rôle de ' devise refuge ' et de la solidité de sa conjoncture économique comparée au reste du Monde, tandis que la livre restait fragilisée par le flou entourant encore l'issue du Brexit.



