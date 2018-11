Devises : l'indice IHS Markit plombe la monnaie unique

23/11/2018 | 13:07

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne se tassait de 0,43% face au billet à 1,1356 dollar, et s'éloigne donc des 1,1470 touchés en tout début de semaine. La principale devise du Vieux Continent perd également du terrain contre le yen, tout en se tassant plus modestement face au sterling et au franc suisse.



Les échanges s'annoncent faibles sur les places financières américaines en ce 'Black Friday' intercalé entre Thanksgiving et le week-end, d'autant que la séance boursière sera écourtée à Wall Street.



Une fois de plus, l'euro souffre d'un indicateur économique décevant. Ce matin, l'institut IHS Markit a indiqué que la version flash de l'indice PMI composite de l'activité globale dans la zone euro pour novembre était ressorti à 52,4 points, chiffre inférieur aux attentes (53) et à l'indice d'octobre (53,1), et qui constitue également un plus bas de 47 mois.



Ce chiffre met en 'évidence la plus faible croissance de la zone euro depuis près de quatre ans', commente IHS Markit, qui ajoute que 'ce repli de la croissance de l'activité globale s'explique principalement par un ralentissement de la hausse des nouvelles affaires.'



'Une fin d'année décevante pour l'économie de la zone euro apparaît de plus en plus probable', déplore l'économiste principal de l'institut, Chris Williamson. 'Les derniers résultats de l'enquête suggèrent que le ralentissement de la hausse du PIB observé au troisième trimestre, loin d'être la conséquence de facteurs ponctuels, traduirait au contraire un affaiblissement sous-jacent de la croissance économique', ajoute-t-il



Par ailleurs, tombé sous 0,87 livre l'euro le 13 novembre dernier, le sterling est remonté à pratiquement 0,89 ce midi. 'La livre sterling reprend des couleurs avec de nouveaux espoirs d'accord', commentent les analystes de Saxo Banque. 'La Grande-Bretagne et l'Union européenne ont convenu d'un projet de texte établissant la continuité d'une relation après le Brexit bien que les querelles autour de la pêche et l'avenir de Gibraltar doivent encore être réglées avant la réunion des dirigeants dimanche', terminent les spécialistes.



