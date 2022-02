Devises : la BCE durcit le ton, l'Euro bondit de +1,3%

La BCE propulse l'Euro vers 1,145/$ (soit +1,25%) et sa hausse avoisine carrément +1,5% face à l'ensemble des devises puisque le Dollar ne se tient pas si mal avec +0,4% face au Yen à 114,9, +0,2% face au Franc suisse à 0,9200.

L'Euro prend +1,30% face au 'FCH' à 1,0530 et plus de 1,5% face au Yen à 131,3.

Le graphique de l'Euro/Dollar traduit une séquence 'portes de saloon' avec une fausse sortie à la hausse de l'Euro au-delà de 1,1380 le 12 janvier (double test des 1,1480 avant brusque rechute), puis une fausse sortie à la baisse sous 1,1190 le 27 janvier (pour un test éphémère des 1,1120 le 28/01), suivi par une reprise en 'V' vers 1,1300, puis par l'accélération du jour qui permet de retracer le 'pic' de la mi-janvier.



L'euro a été porté par une soudaine flambée du rendement des OAT qui ont fait un bond de +13,5Pts de base vers 0,582% (pire niveau depuis le tout début mars 2019), les Bunds affichant +11,5Pts vers 0,1500%.

L'écart le plus spectaculaire s'observe sur les BTP italiens avec +23Pts à 1,65% (pire niveau depuis mai 2020), avec un creusement du 'spread' face au Bund à plus de 140Pts, alors que cet écart était de moins de 120Pts mi-août l'an dernier.

Le décollage vertical de l'Euro s'est opéré peu après le début de la conférence de presse de Christine Lagarde qui a évoqué des discussions 'très approfondies' avec ses collègues, lesquelles débouchent sur le constat que l'inflation s'avère très supérieure -et plus durable- que ce qui avait été envisagé.

Ch.Lagarde se défend pourtant de l'accusation d'avoir un ou plusieurs coups de retard (alors que cela semble l'évidence même) puisque la BCE envisage désormais 2 hausses de taux avant la fin de l'année (au début de l'automne) puis en fin d'année.



Côté chiffres US, de nombreux indicateurs pointent vers un ralentissement de l'économie.

Le plus marquant concernait l'activité du secteur tertiaire : l'indice ISM (l'Institute for Supply Management) s'est replié de -2,4Pts vers à 59,9 le mois dernier (après 62,3 en décembre) alors que les économistes prévoyaient un score de 60.



Le sous-indice mesurant l'activité s'est lourdement dégradé, à 59,9 contre 68,3 en décembre, tandis que celui des nouvelles commandes a reculé de seulement 0,4 point, à 61,7 contre 62,1 un mois plus tôt.



Le sous-indice des prix acquittés se détend à 82,3 contre 83,9; enfin on note une chute prononcée de la composante de l'emploi, qui a perdu 2,4 points à 52,3.

L'ISM est corroboré par le repli de -0,4% des commandes à l'industrie en décembre après une progression de 1,8% en novembre, révisé de +1,6% (le consensus tablait sur un repli plus limité de 0,2%.

Côté chômage, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations a baissé de -23.000 la semaine du 24 janvier aux Etats-Unis, s'établissant à 238.000, contre 261 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.





