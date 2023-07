Devises : la FED agit comme prévu, le $ s'effrite de 0,15%

Le communiqué de la FED (hausse de +25Pt à 5,25/5,50%) reçoit un accueil favorable sur les marchés d'actions (13ème hausse consécutive pour le Dow Jones, le S&P500 pourrait repasser dans le vert pour un 12 sur 13) et le 'fait accompli' semble jouer sur le Forex ou le Dollar a reperdu en 2 minutes ses gains de l'après-midi.



Il est repassé d'un peu impressionnant +0,02% (1,1060 contre Euro) à 19H59 à un repli de -0,15% vers 1,1078.

Même tarif face à la Livre (-0,15%), et il ne cède que 0,1% face au Franc suisse.

Le Yen se montre le plus vigoureux avec +0,33% face au Dollar et +0,2% face à l'Euro.



Côté chiffres, le Département du Commerce des Etats-Unis annonce un recul de 2,5% des ventes de logements neufs au mois de juin, à un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 697.000, un niveau inférieur au consensus de marché.



Le mois précédent, les ventes avaient bondi de 6,6% (chiffre révisé par rapport aux +12,2% de l'estimation initiale). A 432.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin juin une offre de 7,4 mois au rythme d'écoulement actuel.

La résilience des ventes dans un contexte d'effondrement des dossiers de crédit hypothécaires (-25% depuis 1 an, -30% pour le refinancement) traduit une demande soutenu des investisseurs solvables en recherche de diversification de leurs actifs.





