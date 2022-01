Devises : la FED revigore le $, mais repli de 0,5% hebdo

Le Dollar a mis un terme à sa glissade amorcée mardi grâce à des déclarations de membres de la FED qualifiant l'inflation de plus élevée, plus durable et plus préoccupante que prévu.

Ce qui semble conformer la teneur des minutes de la FED de mi-décembre: c'était il y a un mois et les chiffres d'inflation publiés depuis continuent de battre des records de 30 ans.



Un durcissement des conditions monétaires était attendu, le rythme pourrait être plus soutenu que prévu.

Les T-Bonds s'en font le reflet avec une hausse de +6,5Pts de base vers 1,775%... mais ce n'est pas un avantage décisif par rapport aux Bond et OAT avec +5Pts de base.



Le billet vert rebondit de +0,3% vers 1,145/E, +0,2% face à la Livre et +0,35% face au Franc suisse.

Il perd encore -0,5% sur la semaine si on se réfère au Dollar Index qui en termine à 95,2E.



En ce qui concerne les chiffres les plus marquants de ce vendredi, l'indice de confiance 'UMICH' des ménages- est une déception : le moral des ménages américains est en berne avec une chute de 70,6% vers 68,8%.



L'enquête mensuelle de l'Université du Michigan délivre d'autres indications intéressantes : dans le détail, le sous-indice portant sur l'évaluation des conditions actuelles recule de 74,2% en décembre à 73,2% en janvier. Par ailleurs, l'indice des attentes des consommateurs recule à 65,9%, contre 68,3% le mois précédent.



Les ventes au détail ont baissé de -1,9% en décembre aux Etats-Unis (contre +0,2% attendu), après une hausse minime de 0,2% en novembre, le mois de Thanksgiving et de 'Black Friday'.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, les ventes au détail ressortent néanmoins en hausse de 19,3%, la consommation au 1er semestre puis en juillet/août ayant été dopée par les chèques fédéraux.



La zone euro a enregistré en novembre 2021 un déficit -1,5 MdE selon Eurostat, par rapport à un excédent de 25 MdsE en novembre 2020.



Selon Eurostat, le prix des logements a bondi de 8,8% au cours du troisième trimestre 2021 dans l'Eurozone, et de 9,2% dans l'UE par rapport au même trimestre de l'année précédente indique Eurostat.



Ceci est la plus forte augmentation annuelle depuis 2005 précise Eurostat. Au deuxième trimestre 2021, les prix des logements avaient augmenté respectivement de 6,8% et de 7,4%.

Par rapport au deuxième trimestre 2021, les prix des logements au troisième trimestre 2021 ont augmenté de 3,3% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE.



