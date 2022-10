Devises : la Livre (£) de nouveau sous pression face au $

-Très mauvaise séance pour la Livre qui chute de -1,7% face au Dollar (à 1,1120) et de -0,9¨face à l'Euro : le déficit budgétaire britannique continue d'inquiéter, comme le démontre une lourde chute de la Livre de -1,7% face au Dollar et de -0,9% face à l'Euro... qui de son côté lâche -0,8% face au $ à 0,9800.



Le Dollar Index gagne du terrain: +1% à 112,20, la baisse de la Livre a clairement dopé le 'DXY'.



Le billet vert est soutenu par les propos de Neel Kashkari (patron de la FED de Minneapolis) pour qui il n'est pas question d'envisager un assouplissement prochain des taux ('cette perspective est très éloignée, la FED est loin d'en avoir fini').

'Le seul scénario d'un changement d'attitude serait que les marchés dévissent ou basculent dans un scénario de krach... et même dans cette hypothèse, il faudrait que les écarts à la baisse soient énormes'.



En cette veille de publication du 'NFP', on observé une légère dégradation de l'emploi à l'issue de la dernière semaine du mois de septembre.

Les inscriptions au chômage qui ont augmenté de presque +30.000 aux Etats-Unis la semaine dernière, à 219.000 contre 190.000 (révisé de 193.000) la semaine précédente, bien au-delà des 203.000 anticipés.

Le nombre d'allocataires percevant régulièrement des indemnités progresse à 1,361 million contre 1,346 million la semaine précédente.





