Devises : la Livre plonge puis rebondit, le $ dopé par stats

Quelle volatilité sur la Livre ! Le devise britannique a plongé de -2% jusque vers 1,123 face au Dollar (entre 9H et 17H30) avant de rebondir de +1% vers 1,1350 vers 21H (soit -1,1% sur 24H).

Liz Truss a promis de sortir l'Angleterre de sa mauvaise passe mais n'a rien dévoilé de plus sur le plan budgétaire (rien de neuf depuis le renoncement à supprimer la plus haute tranche de l'impôt sur le revenu, perçu comme un mauvais signal).

Le Dollar a été la véritable vedette de cette journée puisqu'il gagne +1% face à l'Euro vers 0,98900, +0,3% face au Franc suisse à 0,9810 et face au Yen à 144,50.

Le Dollar Index reprend +1% à 111,20 (après avoir plafonné vers 111,75 quand la Livre était au plus bas).

Le billet vert est soutenu par des statistiques US plus solides qu'anticipé et qui provoque une forte remontée des taux longs US (+16Pts à 3,78%): l'indice PMI de S&P Global pour le secteur des services américain s'est redressé en septembre un peu plus qu'estimé initialement, puisqu'il ressort à 49,3 en donnée définitive, contre 49,2 en estimation flash et 43,7 au titre du mois précédent.

Autre signal plutôt encourageant pour le secteur, l'indice ISM (Institute for Supply Management) non-manufacturier, publié peu après, ne s'est tassé que de 0,2 point d'un mois sur l'autre pour s'établir à 56,7 en septembre, dépassant ainsi les attentes.



Le chiffre le plus robuste du jour est sorti à 14H15 : le rapport ADP des créations d'emploi dans le secteur privé non agricole des Etats-Unis a recensé +208.000 emplois en septembre (200.000 anticipé) après +185.000 créations enregistrées le mois précédent (révisées de 132.000 en estimation initiale).



Enfin, le déficit commercial des Etats-Unis a reculé à 67,4 milliards de dollars au mois d'août, par rapport à celui de 70,5 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 70,6 milliards), selon le Département du Commerce.

Ce repli de 4,3% d'un mois sur l'autre, à peu près conforme aux attentes du marché, reflète un repli de 1,1% des importations de biens et services, à 326,3 milliards de dollars, pour un tassement de seulement 0,3% des exportations, à 258,9 milliards.



