Devises : la Réserve fédérale américaine très attendue

31/07/2019 | 12:39

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait pratiquement neutre face à la plupart de ses contreparties, dont le dollar américain (- 0,09% à 1,1146 dollar) à quelques heures du verdict de la Fed. L'euro corrige cependant de 0,25% contre le sterling, mais prend toujours 2,6% sur une semaine.



Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine devrait se terminer, ce soir, sur la première baisse des taux courts depuis la fin de l'année 2008, qui était alors le point culminant de la crise économico-financière. Selon l'indicateur FedWatch du CME, la probabilité implicite d'une baisse de 25 points de base, qui ramènerait le taux principal taux court à 2-2,25% (soit 2,125% en moyenne), est de 78,1%, contre 21,9% pour une baisse de 50 points de base.



'(La Fed) décidera-t-elle conjointement d'arrêter de réduire la taille de son bilan ou préfèrera-t-elle le faire à la date prévue, soit en octobre prochain ?', s'interroge La Banque Postale AM.



'Il est difficile de répondre ; mais le sujet est sans doute d'une importance mineure. Le point-clé est plus de savoir comment va s'assurer la convergence entre les anticipations du marché (un taux des fonds fédéraux à 1,375% à la fin de 2020 ; soit trois baisses de 25 centimes à venir après celle attendue aujourd'hui) et celles de la Fed (selon les projections de juin, 2,125% ; sont-elles toujours d'actualité ?). Commençons par dire qu'il est possible, voire probable, que la banque centrale américaine envisage désormais un ' atterrissage ' à 1,875%. Cela ne tenait-il pas qu'' à un cheveu ' que le 19 juin dernier elle envisage deux baisses en tout, et pas simplement une seule ? Les replis envisagés pourraient intervenir dès cette année', ajoutent les spécialistes.



Pour sa part, Aurel BGC estime qu'une baisse de 50 points de base pourrait se justifier, alors que les pressions politiques de Donald Trump sont fortes, et qu'une action 'préventive' pourrait être judicieuse.



Quoi qu'il en soit, ajoutent les spécialistes, 'le communiqué de la Fed ne devrait pas surprendre les marchés. La réaction des marchés sera essentiellement au cours de la conférence de presse. M. Powell devrait être prudent sur les perspectives de baisse supplémentaire des taux directeurs, ce qui pourrait décevoir les investisseurs'.



EG









