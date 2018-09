Devises : la Réserve fédérale dope le dollar

27/09/2018 | 12:32

Grimpé en début de semaine jusque dans la zone des 1,1820 dollar, la monnaie unique européenne repartait vers le bas dans le sillage de la décision de la Réserve fédérale américaine annoncée hier soir : après - 0,20% la veille, la principale devise du Vieux Continent perd encore 0,31% ce midi à 1,1708 dollar. L'euro suit une tendance similaire contre le yen, mais reste quasi-stable face au sterling et au franc suisse.



Hier soir, la banque centrale américaine a, comme c'était largement anticipé, relevé son principal taux directeur de 25 points de base en le portant à 2-2,25%. Un nouveau 'tour de vis' équivalent est très attendu pour le mois de décembre. En outre, la Fed porte une appréciation très positive de la conjoncture : elle a notamment relevé ses prévisions de croissance du PIB américain pour 2018 (de 2,8 à 3,1%) et 2019 (de 2,4 à 2,5%), sans guère toucher à celles d'inflation. Le tout accompagné d'un discours confiant.



Bref, 'le discours reste donc 'faucon' et surtout le FOMC ne considère officiellement plus que sa politique monétaire est 'accommodante'', commente un spécialiste parisien ce matin, ce qui soutient le dollar.



'La Fed n'est plus en pilote automatique et réfléchira à chaque hausse indépendamment, à mesure que son taux directeur se rapproche du 'taux neutre', un niveau inobservable mais que les membres du FOMC estiment aujourd'hui à 3%', commente-t-on chez AXA Investment Managers (IM). 'Les deux prochaines hausses (décembre 2018 et mars 2019) sont donc claires et confirmées hier : à 2-2,25%, nous sommes encore raisonnablement loin de ces 3%', ajoutent ces spécialistes.



Que retenir de l'agenda statistique européen de la matinée ? Notamment que l'indice de confiance des milieux d'affaires et du consommateur de l'Eurozone pour septembre, calculé par la Commission, est ressorti à 110,9 points en septembre, alors qu'il était attendu à 111,2 points, et après 111,6 points en août.



Cet après-midi, on suivra notamment aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage, la dernière estimation de la croissance du PIB au 2e trimestre (une révision en légère hausse à 4,2% est anticipée), les commandes de biens durables d'août ou encore la balance commerciale de ce même mois.



EG





