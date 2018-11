Devises : la Réserve fédérale pèse sur la monnaie unique

09/11/2018 | 13:02

Au lendemain de la réunion de la Fed, la monnaie unique européenne continuait de perdre du terrain sur le marché des devises : face au billet vert, et après une baisse de 0,57%, l'euro perd encore 0,15% ce midi à 1,1347 dollar, et recule d'autant contre le franc suisse. Il cède également 0,35% face au yen, mais prend 0,28% contre le sterling britannique.



Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale qui s'est terminé hier soir sur la publication d'un communiqué n'a pourtant rien changé à la politique monétaire américaine. 'Le communiqué de la Fed était un non-événement. Il ne contenait pas de changements significatifs, à part la mention indiquant que l'investissement des entreprises 'a ralenti par rapport à sa rapide progression plus tôt au début de l'année'', commentent les analystes de Saxo Banque.



Soit, mais 'les risques sur la croissance restant équilibrés, la banque centrale va poursuivre sa stratégie de hausse graduelle des taux directeurs', indique un spécialiste parisien ce matin. Cela ne remet donc pas en cause la perspective d'un 4e relèvement des taux courts de l'année 2018 lors du prochain FOMC, qui se terminera le 19 décembre.



D'ailleurs, selon l'indicateur FedWatch du CME, la probabilité de ce nouveau 'tour de vis' (qui porterait le principal taux directeur à 2,25-2,50%) est passée de 71,1% en date d'hier à 75,8% à ce jour. En outre, du côté des taux longs, le rendement du T-Note fédéral à dix ans se situe à 3,21% ce midi, à proximité immédiate du record de plus de sept ans (3,26%) remontant à début octobre.



'Le compte rendu de la réunion (qui paraîtra le 29 novembre) sera scruté de près pour déceler tout indice au sujet des opinions de la Fed sur les aspects techniques importants de la mise en oeuvre de la politique monétaire à long terme, par exemple le bilan, les intérêts sur les réserves', indiquent les analystes canadiens de FBN.



Autant d'éléments qui jouent en faveur du dollar et contre l'euro. En outre, hier, la Commission a abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro, qui reviennent de 2,3% à 2,1% pour 2018, et de 2% à 1,9% pour 2019, avant 1,7% en 2020.



