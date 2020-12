Devises : la belle remontée du $ à devancé les chiffres US

Toutes les 'stats' US du jour n'ont sans doute pas contribué à doper le Dollar mais ce dernier s'est nettement ressaisi (+0,65%): il est remonté de 1,2245/$ vers 1,2160/E... mais la chronologie est difficile à relier à celle de leur publication (à 14H30, puis 16H).



La conjoncture dans le secteur immobilier demeure des plus robustes: certes le chiffre 'brut' des reventes de logements peut apparaître décevant (-2,5% contre -2,2% espéré) mais la hausse des transactions atteint +25,8% sur 12 mois... et le prix des logements grimpe de +14,6% sur la période.

Le prix moyen ressort à 310.600$, c'est le plus élevé depuis 2007.



De plus, la baisse des transactions de novembre ne serait pas causée par une raréfaction des acheteurs mais bien au contraire par celle des vendeurs (il n'y plus grand chose de convenable à racheter).



La confiance des consommateurs du Conference Board s'avère décevante : chute de 96,1 (initialement puis 92,9 après révision) vers 88,6 (contre 97,5 espéré).



Le billet vert a entamé sa remontée à partir de 13H30, c'est à dire 1H avant la parution de la 3ème estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre qui a rebondi de 33,4% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, révisé de +0,3% par rapport à +33,1% en estimation précédente (après un plongeon de 31,4% au 2ème trimestre).



Le Dollar a repris 1 cent face à la Livre vers 1,3350 alors que les pourparlers UK/UE butent toujours sur le problème de l'accès aux eaux territoriales du Royaume Uni et des quotas de pêche.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.