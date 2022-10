Devises : la £ chahutée, le $ efface ses pertes de la veille

-Nouveau coup de semonce sur la Livre qui enchaine les variations spectaculaires et reperd -1,5% à 1,1160$ après +2% jeudi.

La semaine se solde par un gain global de +0,7% mais pas de quoi se rassurer puisque les 'Gilts' britanniques ont connu une séance 'portes de saloon'... leur rendement passant de -30Pts (vers 3,90%) à +22Pts à 4,410%.



La Livre a commencé à chuter après que Liz Truss ait limogé le Ministre des finances Kwasi Kwarteng (qui portait le projet de réforme fiscale réduisant l'imposition des entreprises) et le repli s'est amplifié avec la nomination de Jeremy Hunt qui à l'évidence n'est pas vraiment du goût des marchés car la Première Ministre insiste pour mener à bien un plan de relance.



Le Dollar Index s'est redressé (+0,8%) ce qui efface l'intégralité de la perte de la veille: outre les +1,5% face à la Livre (£), le Dollar gagne 1% face au Yen (148,7) et 0,5% face au Franc suisse (1,005).

Le billet vert est soutenu par le rendement des T-Bonds US qui se retend au-delà des 4,00% (+7Pts à 4,022%) alors que l'objectif -anticipé- de taux de la FED est relevés à 5% (contre 4,75%).



Le billet vert est également soutenu par la hausse de la confiance des consommateurs américains qui se redresse au mois d'octobre: l'indice calculé par l'Université du Michigan s'établit à 59,8 en estimation préliminaire pour le mois en cours, à comparer à 58,6 au final pour septembre.

Ce qui inquiète, c'est la nette hausse des anticipations d'inflation des consommateurs américains sur 12 mois : elles se redressent à 5.1% vs 4.7% le mois précédent.



Par ailleurs les ventes de détail aux Etats-Unis ont stagné en septembre, après une hausse de 0,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une progression de 0,3% estimée initialement), selon le Département du Commerce.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines affichent un gain symbolique de 0,1% le mois dernier par rapport à août, là où le consensus de marché anticipait au contraire une petite diminution.



L'Euro recule de -0,55% vers 0,9720$ (après avoir fluctué entre 0,9708 et 0,9808)... mais finit la semaine peu changé (stable à midi, en repli de 0,3% ce soir).

Il y avait également des 'stats' ce matin en Europe : selon les premières estimations publiées par Eurostat, la zone euro a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 50,9 milliards d'euros en août 2022, contre un excédent de 2,8 milliards d'euros un an plus tôt, en août 2021.

Les opérateurs ont également pris connaissance de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois dernier: ils augmentent de 5,6% en septembre, en ralentissement donc après +5,9% en août, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire publiée en fin de mois dernier.



