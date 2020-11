Devises : la lente glissade du $ continue, peu de catalyseurs

18/11/2020 | 20:02

Cette séance de mercredi ressemblait un peu à un copier/coller de la précédente avec un glissement lent mais constant du Dollar : il continue de s'affaiblir contre toutes devises, modestement face à l'Euro (-0,1% vers 1,1875, le plan de relance est bloqué) et une fois encore de façon plus nette face au Yen (-0,15% face au Franc suisse à 0,909), de -0,4% face au Yen à 103,8 et de -0,35% face à la Livre vers 1,3285.



Le billet vert a peu réagi au chiffre du jour qui concernait les mises en chantier de logement.

Elles ont augmenté de 4,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis selon le Département du Commerce, à 1.530.000 en rythme annualisé, niveau supérieur au consensus.



L'une des vedettes du jour est le pétrole: le 'Brent' grimpe de 2% à 44,65$ à Londres avec l'accroissement de l'optimisme sur une reprise en 2021.

L'Or s'est apprécié de +0,6% vers 1.875$ et le Bitcoin renoue avec les 18.000$ pour la première fois depuis fin 2017.



En l'absence de grosses injections de la FED ou de la BCE, il semblerait que le 'Btc' fasse partie du lot des actifs spéculatifs soumis à la règle de 'la hausse qui appelle la hausse' dans un contexte de surliquidité.



