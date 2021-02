Devises: la livre à la peine, le dollar et le yen se reprennent

Londres (awp/afp) - La livre reculait face à l'euro et dans une plus ample mesure face au dollar qui profitait de son statut de valeur refuge dans un marché inquiet de la hausse des taux obligataires, tout comme le franc suisse et le yen.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la livre cédait 0,13% face à l'euro à 86,98 pence pour un euro et 0,54% face au dollar, à 1,3939 dollar pour une livre.

Pour sa part, le dollar montait de 0,41% face à l'euro à 1,2125 dollar pour un euro, le franc suisse de 0,53% à 1,0958 franc suisse pour un euro et le yen de 0,32% à 128,89 yens pour un euro.

Les marchés mondiaux subissent un coup de froid depuis jeudi soir, quand le rendement de la dette américaine à dix ans a dépassé le seuil symbolique de 1,50%.

"La livre est repassée sous le seuil de 1,40 dollar car le billet vert est en pleine forme: le marché estime que la Fed (Banque centrale américaine) va devoir durcir sa politique monétaire après le plan géant de relance", a commenté Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

La politique monétaire très souple de la Fed, qui vise à relancer l'économie américaine face à la pandémie de Covid-19, a profité aux actifs à risque dans les derniers mois, et pesé sur les devises refuges.

En revanche, la hausse des taux d'intérêts pèse lourdement sur une autre valeur refuge, l'or: comme le métal jaune n'a pas de rendement, l'appréciation des obligations le rend moins attractif.

L'once d'or perdait 0,41% à 1.763,17 dollars, après avoir touché vers 07H35 GMT 1.755,45 dollars, son plus bas depuis huit mois.

Enfin, entraîné dans la vague des ventes en cours, le bitcoin cédait 3,2% à 46.542 dollars.

Cours de vendredi Cours de jeudi 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2125 1,2166 EUR/JPY 128,89 128,83 EUR/CHF 1,0958 1,1031 EUR/GBP 0,8698 0,8604 USD/JPY 106,30 105,87 USD/CHF 0,9038 0,9065 GBP/USD 1,3939 1,4141

afp/jh