Devises : la livre plombée par le Brexit

16/11/2018 | 12:54

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne restait inchangée à 1,1325 dollar (- 0,03%), et s'apprête donc à terminer la semaine sans tendance face à sa contrepartie américaine. L'euro corrige cependant 0,46% contre le sterling, à 0,8840, mais prend cependant plus de 1% sur la semaine après les derniers développements de la négociation du Brexit.



Hier en effet, rappelle un spécialiste parisien, la devise britannique 'a fortement reculé face à l'euro et au dollar, touchée de plein fouet par les inquiétudes grandissantes sur la capacité de la Première ministre britannique à faire adopter un accord sur le Brexit après les démissions de plusieurs ministres et la tentative de dépôt d'une motion de défiance'.



En effet, si Londres a présenté un projet d'accord de sortie aux 27 autres Etats membres, le gouvernement britannique est divisé, puisque quatre ministres - dont celui chargé du Brexit - ont ensuite démissionné.



Selon les analystes de Saxo Banque, 'le Brexit s'enlise dans un micmac politique qu'il est encore difficile de pleinement comprendre. La menace d'un vote de défiance pèse encore sur la tête du Premier ministre May et, d'après les estimations d'Eurasia, en l'état actuel des sensibilités au Parlement britannique, le gouvernement devrait dans tous les cas ne pas avoir une majorité soutenant son accord obtenu auprès de l'UE concernant le Brexit'.



'Il est probable que les remous politiques du Brexit continuent d'éclipser une grande partie des statistiques macroéconomiques', indique Saxo Banque.



Par ailleurs, l'euro reste sous pression alors que Rome a manifestement l'intention de ne pas céder à la Commission européenne sur son projet de budget.



Parmi les statistiques de la matinée, on a appris qu'en zone euro, l'indice des prix à la consommation avait bien progressé de 2,2% sur un an en octobre, comme attendu, après + 2,1% le mois précédent.



EG







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.