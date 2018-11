Devises : la livre sterling orientée à la hausse

22/11/2018 | 12:49

Jeudi midi sur le marché des devises, alors que le jour férié de Thanksgiving est observé aux Etats-Unis, la monnaie unique européenne progressait de 0,37% à 1,1419 dollar. Également en hausse contre le franc suisse et le yen, elle recule en revanche de 0,68% face au sterling.



'Les volumes vont commencer à se réduire du fait de Thanksgiving', soulignent ce matin les analystes de Saxo Banque.



Sur une semaine glissante, l'euro/dollar s'est apprécié de 0,85%. Eléments explicatifs : des doutes sur la tenue de la conjoncture américaine l'an prochain après une année 2018 marquée par l'effet des baisses d'impôts de l'administration Trump. Et ce d'autant que le secteur des semi-conducteurs est sous pression alors que les ventes d'iPhone du géant technologique Apple semblent battre de l'aile.



Certes, le consensus anticipe toujours largement (selon une probabilité implicite de 75,8%, suivant l'indicateur FedWatch du CME) un nouveau 'tour de vis' de la part de la Fed le 19 décembre, ce qui porterait son principal taux directeur à 2,25-2,50%.



Mais le marché se montre plus prudent pour la suite : voilà un mois, la probabilité de voir ce taux relevé de nouveau à 2,50-2,75% le 19 mars 2019 était de 55,6%, mais elle et revenue à 35,9% aujourd'hui.



Dans ce contexte, les taux longs américains se détendent : le rendement du T-Note à dix ans, qui atteignait 3,24% le 8 novembre, est revenu à 3,06%, limitant ainsi l'attrait relatif du dollar.



Quid du mouvement de la livre sterling ? 'Sur le dossier du Brexit, il y a une légère éclaircie à l'horizon puisque le vote pour contester le leadership du Premier ministre May pourrait finalement n'avoir lieu qu'après le vote du Parlement prévu en décembre sur l'accord trouvé entre Londres et l'UE. D'une certaine manière, il semble évident au sein du Parti conservateur que personne ne souhaite avoir la place du Premier ministre', indique Saxo Banque.



De plus et selon l'agence Bloomberg, l'Union européenne et le Royaume-Uni auraient trouvé un accord sur la frontière entre les deux Irlande.



