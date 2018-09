Devises : la monnaie unique continue de progresser

21/09/2018 | 12:36

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se stabilisait non loin des 1,18 euro, un plus haut de trois mois environ, à 1,1777 dollar, après une hausse marquée de 0,91% la veille. La principale devise du Vieux Continent gagnait également 0,66% contre le sterling et 0,22% face au yen, tout en corrigeant de 0,37% face au franc suisse.



'La devise américaine est essentiellement pénalisée par le recul de la perception du risque 'guerre commerciale' et qui réduit son rôle de 'devise refuge'. Les déclarations chinoises excluant une dévaluation compétitive du yuan ont aussi rassuré les cambistes', explique un analyste parisien.



Autre élément potentiel : certains analystes anticipent un net ralentissement de la croissance américaine, pour l'heure voisine de 4%, au tournant des années 2018 et 2019, ce qui pourrait dissuader la Réserve fédérale américaine de procéder à quatre 'tour de vis' sur ses taux courts cette année.



L'euro se reprend contre la devise britannique alors que les négociations sur le Brexit demeurent difficiles. La probabilité d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord augmente, après notamment les déclarations du président français Emmanuel Macron.



Par ailleurs, 'les Etats-Unis vont publier le PMI manufacturier flash Markit pour septembre qui est attendu en légère hausse à 55.0 tandis que l'indice des Serves est également annoncé en progression', détaillent les analystes de Saxo Banque en vue de l'après-midi.



'Ces indicateurs seront à surveiller de près par les investisseurs car on observe une certaine divergence à l'heure actuelle entre les données régionales de la Fed et le secteur manufacturier au niveau national', ajoutent les spécialistes.



EG





