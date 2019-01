Devises : la monnaie unique en baisse mardi midi

08/01/2019 | 12:34

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne conservait l'essentiel des gains significatifs (+ 1,01%) engrangés hier contre le billet vert, en consolidant de 0,23% à 1,1449 dollar. Les tendances sont aussi peu marquées contre les autres grandes contreparties.



Hier en effet, le dollar a notamment été pénalisé par les anticipations de politique monétaire. Un spécialiste parisien évoque 'des anticipations de statu quo sur les taux directeurs du Fed pour l'ensemble de cette année. Les investisseurs réagissent encore aux propos accommodants de M. Powell mais aussi au discours prononcé hier par le président de la Fed d'Atlanta', qui ne prévoit qu'une hausse des taux directeurs cette année. Soit bien moins qu'anticipé fin 2018.



'Les taux allemands ont augmenté parallèlement aux rendements des obligations du Trésor américain vendredi, alors que le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, tentait de calmer les marchés financiers, préoccupés par le ralentissement économique aux États-Unis. Les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans ont atteint le sommet vendredi de 0,21% pendant le discours, marquant ainsi la plus forte hausse des rendements sur un jour du Bund à 10 ans depuis juin 2018', souligne Saxo Banque. Un élément favorable pour l'euro.



L'appétit pour les devises réputées risquées a également été dopé par l'espoir d'une issue positive des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Cela étant, les dernières indications économiques provenant du Vieux Continent ne sont, ce matin, pas des plus encourageantes. En Allemagne, la production industrielle s'est contractée de 1,9% entre octobre et novembre, alors que le consensus attendait une hausse de 0,3%. De plus, le chiffre précédent a été abaissé à - 0,8%.



'Le recul de la production industrielle allemande en novembre apporte une nouvelle preuve que la première économie de la zone euro n'a progressé qu'à une faible allure au 4ème quatrième trimestre', commente Capital Economics.



Egalement publié ce matin, l'indice du sentiment économique de la zone euro mesuré par la Commission européenne pour décembre a diminué de 2,2 points à 107,3 points alors qu'il était attendu par le consensus à 108,2 points, et qu'il était de 109,5 points précédemment. 'La détérioration de la confiance dans la zone euro découle de baisses dans l'industrie, les services, la construction et parmi les consommateurs', commente la Commission, et elle touche les cinq premières économies de l'Eurozone, de l'Allemagne aux Pays-Bas.



EG





