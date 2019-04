Devises : la monnaie unique européenne bien orientée

03/04/2019 | 12:00

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne progressait contre le billet (+ 0,33% à 1,1241 dollar) ainsi que face au yen (+ 0,47%) et au franc suisse (+ 0,20%), tout en restant neutre contre le sterling britannique.



Ce matin, a indiqué l'institut IHS Markit, l'indice d'activité final composite pour la zone euro est ressorti à 51,6 points en mars, après 51,9 en février, alors que l'Allemagne et la France sont à la peine.



Mais le consensus, qui anticipait le maintien de l'estimation flash (51,3 points), était plus pessimiste, alors que l'Espagne et l'Irlande se montrent dynamiques. En outre, le sous-indice relatif aux services ressort à 53,3 points, soit plus qu'en février (52,8) et qu'attendu (52,7).



'A moins d'une reprise prochaine dans le secteur manufacturier, la croissance de l'ensemble du secteur privé de la zone euro devrait ralentir au deuxième trimestre à mesure que le malaise économique englobe le secteur des services', commente cependant l'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson.



De plus, les cambistes ont appris ce matin que sur un an en février, la progression des ventes de détail dans l'Eurozone (+ 2,8%) avait été plus forte que prévu (+ 2,3%).



Quid du Brexit ? Hier, souligne un analyste parisien, 'la livre sterling, orientée à la baisse pendant la majeure partie de la séance, est vivement remontée après l'annonce par Theresa May de son intention de négocier avec l'opposition travailliste et de demander un nouveau report limité de la date du Brexit'.



Pour la Banque Postale AM, ce faisant, Theresa May a franchi une 'ligne rouge' alors que le parlement de Westminster a repris la main sur le processus de sortie de l'UE. Mais 'si on en prend en compte la préférence relative des parlementaires, exprimée lors des deux votes indicatifs intervenus ces derniers jours, une sortie de l'UE avec maintien dans l'union douanière est très probablement le choix qui s'imposera. Resterait alors à régler les points de calendrier avec les partenaires européens', indiquent les analystes.



Bref, 'la perspective d'un soft Brexit, avec le Royaume-Uni se maintenant dans l'union douanière de l'UE, a fortement gagné en probabilité hier au soir', termine la Banque Postale AM.









