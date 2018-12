Devises : la monnaie unique européenne retrouve des couleurs

28/12/2018 | 11:25

Vendredi matin en cette 'trêve des confiseurs' qui n'épargne pas le marché des devises, la monnaie unique européenne évoluait dans des marges étroites face à ses principales contreparties. Ainsi, l'euro progresse-t-il modestement de 0,11% à 1,1445 dollar, et gagne aussi du terrain contre le sterling tout en se tassant contre le yen et le franc suisse.



Certes, du Brexit aux questions budgétaires d'Italie, puis à la montée des incertitudes politiques en Allemagne, en France et enfin au net ralentissement conjoncturel, le Vieux Continent a été pénalisé par une série de revers ces derniers mois. Ce qui explique qu'après avoir culminé, en début d'année, dans la zone des 1,26 dollar, l'euro soit retombé début novembre vers 1,12 dollar.



Mais depuis lors, la principale devise d'Europe a retrouvé un certain allant, à la faveur notamment de la montée des doutes aux Etats-Unis, à commencer par la dynamique conjoncturelle. Après 4,2% au 2e trimestre puis 3,4% au 3e trimestre, l'indicateur de la Fed d'Atlanta, GDPNow, augure d'une croissance du PIB de 2,7% au 4e trimestre.



Et ensuite ? Selon les dernières prévisions de la Réserve fédérale elle-même, qui datent du 19 décembre, la croissance américaine passerait de 3% en 2018 (prévision écrêtée par rapport aux 3,1% anticipés en septembre) avant de décélérer nettement en 2019, à 2,3% (contre 2,5% précédemment), puis 2% en 2020.



Les dernières statistiques plaident d'ailleurs en ce sens : 'la confiance des consommateurs s'est à nouveau érodée en décembre pour le deuxième mois consécutif, selon l'indice publié jeudi par le Conference Board', ajoutent ce matin les spécialistes de Kiplink Finance à propos de chiffres rendus publics la veille.



Parallèlement, la Fed continue de 'normaliser' une politique monétaire devenant de facto moins accommodante, alors même que les perspectives macroéconomiques inquiètent. De plus, ces derniers jours, Donald Trump semble bien avoir eu l'intention de démettre de ses fonctions Jerome Powell, le patron de la Fed qu'il a pourtant nommé, en raison d'un désaccord sur sa politique. Ce qui aurait constitué un précédent historique de mauvais augure pour l'indépendance de la banque centrale américaine et les perspectives monétaires.



Autre élément négatif outre Atlantique, toujours de nature politique : le 'shutdown' budgétaire fédéral se poursuit alors que l'exécutif républicain et la chambre basse du Capitole, dominée par les démocrates, ne parviennent pas à se mettre d'accord. Ce qui risque de perturber un peu plus l'économie, ainsi d'ailleurs que la publication des statistiques.



EG









