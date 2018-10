Devises : la monnaie unique européenne se stabilise

03/10/2018 | 13:09

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne demeurait pénalisée par la persistance du risque politique italien. A cette heure, la principale monnaie du Vieux Continent demeurait neutre face au billet vert américain, à 1,1557 dollar (+ 0,09%). La stabilité était aussi de mise contre le sterling, l'euro se reprenant d'environ 0,30% contre le yen et le franc suisse, traditionnelles valeurs refuge.



'L'Italie et les craintes d'une nouvelle crise de la dette en zone euro pèsent sur le moral des investisseurs. La question du budget inquiète particulièrement au point que Jean-Claude Juncker a enjoint le gouvernement italien à revoir sa copie avant la date limite du 15 octobre', commentent les analystes de Saxo Banque.



'Les positions semblent (...) difficiles à réconcilier alors que certains évoquent la création d'une devise italienne et que Luigi Di Maio s'est montré ferme affirmant qu'il ne reculerait pas d'un millimètre sur la question du budget', ajoutent-ils. Cependant, selon la presse italienne, le gouvernement italien serait sur le point de faire des concessions, ce qui peut soutenir la tendance ce midi.



Par ailleurs, ce matin, l'institut IHS Markit a indiqué que l'indice final composite d'activité globale dans l'Eurozone avait reculé de 54,5 points en août à 54,1 points en septembre, traduisant la 'plus faible croissance depuis 4 mois'. Le consensus se situait à 54,2 points.



'Les risques d'affaiblissement de la croissance reposent principalement sur l'évolution des exportations. La quasi-stagnation des échanges commerciaux hors zone euro observée en septembre contraste en effet fortement avec la hausse record de ceux-ci observée en début d'année', commente l'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson.



