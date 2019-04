Devises : la monnaie unique fait de la résistance

04/04/2019 | 12:25

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne résistait à une mauvaise statistique de plus pour la zone euro et se maintenait à 1,1226 dollar (- 0,11%), tout en suivant des tendances similaires contre les autres grandes devises.



Et pourtant, on a appris ce matin que les commandes à l'industrie allemande avaient reculé de 4,2% entre janvier et février alors que le consensus tablait sur une petite reprise (+ 0,3%) après une baisse de 2,1% précédemment.



'Les plus fortes baisses sont attribuables aux commandes extérieures à la zone euro', commentent les analystes de Commerzbank, 'ce qui suggère une nouvelle baisse de la production industrielle (allemande) au 1er trimestre'.



'Même si nous continuons d'anticiper une reprise de la demande de la Chine dans le courant de l'année (...), le risque baissier menaçant notre prévision de croissance pour 2019, qui à 0,6% et déjà bien supérieure à celle du consensus, s'est ainsi accru', s'inquiète Commerzbank.



Cela étant, 'la conjonction d'indicateurs économiques positifs et d'un regain d'optimisme sur un Brexit 'ordonné' avec des publications économiques décevantes aux Etats-Unis a permis à l'euro de remonter (hier)', commentent ce matin des analystes parisiens.



EG





