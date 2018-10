Devises : la monnaie unique plombée par un indicateur

24/10/2018 | 12:33

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne reculait sensiblement de 0,52% à 1,1418 dollar, cédant environ 0,30% contre le yen et le franc suisse. Un indicateur publié ce matin présage d'une prolongation de la mollesse de la croissance dans l'Eurozone, déjà en butte au dossier italien.



C'est maintenant officiel, et c'est une première : la Commission européenne a rejeté le projet de budget de l'Italie, qui a maintenant trois semaines pour présenter un budget amendé. A suivre.



Du côté des statistiques, la morosité domine : l'institut IHS Markit a indiqué ce matin que l'indice PMI flash composite pour l'Eurozone était, en octobre, tombé à 52,7 points, un plus bas de 25 mois, alors qu'il était attendu à 53,9 points par le consensus et se situait à 54,1 points en septembre. Il s'agit de 'la plus faible croissance de la zone euro depuis plus de deux ans en octobre, le ralentissement économique engendré par la faiblesse des exportations continuant de s'étendre de l'industrie manufacturière au secteur des services', indique l'organisme.



Pour l'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson, 'les dernières données PMI (annoncent) une fin d'année décevante pour l'économie de la région'. 'L'affaiblissement de l'expansion économique de la région résulte principalement d'une baisse du volume des exportations, tendance que la majorité des entreprises interrogées expliquent par les guerres commerciales et l'imposition de tarifs douaniers. Ces tensions commerciales se sont en effet traduites par une dégradation de la conjoncture économique mondiale et un accroissement de l'aversion au risque', ajoute-t-il.



Il s'agit selon les analystes de Commerzbank d'un chiffre 'clairement décevant' : 'voilà qui affaiblit l'espoir que la faible croissance économique de l'été - nous visons une croissance du PIB de la zone euro de 0,2% entre le T2 et le T3 - ne soit qu'une exception', déplorent les spécialistes.



Sur l'agenda, c'est demain que se terminera la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE. Les appréciations conjoncturelles de Mario Draghi seront suivies de près par les cambistes.



