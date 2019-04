Devises : la monnaie unique progresse légèrement

17/04/2019 | 12:25

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne reprenait la barre des 1,13 dollar autour de laquelle elle oscille depuis le début de la semaine. Ainsi, le dollar prenait 0,21% à 1,1308 dollar, suivant des tendances similaires contre ses autres grandes contreparties.



Et pourtant, souligne un analyste parisien, 'le retour de la confiance dans l'économie (des Etats-Unis) et la perception d'un recul du risque pénalise le marché obligataire américain avec une hausse des taux longs américains, qui retrouve des plus hauts de 4 semaines' : tombé sous les 2,40% fin mars, le rendement du T-Note fédéral à dix ans continue de monter ce midi à 2,60%.



Cela étant, souligne le spécialiste, les agences de presse ont rapporté que 'plusieurs membres du conseil de la BCE doutent du scénario de rebond de la croissance au second semestre de cette année, pourtant défendu par le chef économiste de l'institution'.



Du côté statistique, on a appris ce matin qu'en mars en zone euro, l'indice des prix à la consommation était resté stable et conforme aux attentes, à 1,4%. Hors données volatiles, il tombe cependant à 1%, alors qu'il était attendu à 1,3%. Ce qui ne fait pas les affaires de la BCE.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront notamment connaissance de la balance commerciale au titre de février, attendue en déficit de plus de 53 milliards de dollars.



EG









