Devises : la monnaie unique se tasse toujours ce midi

02/08/2018 | 12:45

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait de reculer face à sa contrepartie américaine au lendemain de la décision de la Fed : en baisse de 0,21% hier, l'euro perd encore 0,42% ce midi à 1,1613 dollar. Suivant des tendances similaires contre le sterling et le franc suisse, il cède en revanche 0,60ù face au yen, à 129,50.



Que retenir de la décision et du communiqué de presse diffusé hier par la Réserve fédérale américaine ? Comme prévu, elle a opté pour le statu quo. Mais 'en qualifiant la croissance économique de forte, la Fed confirme (...) qu'une hausse des taux directeurs est presque assurée lors de la rencontre de septembre. Le rythme d'une hausse de 0,25 % des taux directeurs par trimestre pourrait se poursuivre jusque tard en 2019', commente la banque canadienne Desjardins.





Et ce alors que le premier relèvement des taux de la BCE ne devrait pas, selon les propres prévisions de l'une des deux banques centrales de Francfort, intervenir avant l'été 2019. Même si globalement, ces annonces sont conformes aux anticipations.



Autre élément jouant contre l'euro, toujours aux Etats-Unis : l'enquête 'privée' ADP sur l'emploi a révélé hier que 219.000 postes non agricoles avaient été créés en juillet, soit plus que prévu (186.000) et que le mois précédent (181.000).



Voilà qui pourrait générer une bonne surprise lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera la version officielle dudit rapport, demain. Le consensus actuel est de 193.000 seulement, après 213.000 le mois précédent.



En outre, et contrairement aux espérances de nombre d'investisseurs, Donald Trump semble toujours décidé à user de la manière forte contre la Chine. Le risque de 'guerre commerciale' n'a donc pas disparu.



EG





