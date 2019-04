Devises : la monnaie unique toujours atone

11/04/2019 | 13:16

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne était toujours aussi inerte contre le dollar : après + 0,10% la veille, jour de la réunion de la BCE, l'euro reste aussi étale ce jeudi midi, à 1,1279 dollar (+ 0,04%), suivant des tendances proches contre les autres devises.



Hier, la BCE n'a pas modifié sa politique monétaire, puisqu'elle avait déjà annoncé des mesures importantes (sur la 'forward guidance' et la nouvelle édition du TLTRO) lors de sa réunion du début mars.



Du côté conjoncturel, 'si la vue centrale ne paraît pas avoir changée (la croissance va progressivement se renforcer et l'inflation dans une perspective de moyen terme se fera plus marquée), l'emphase est mise sur un scénario alternatif négatif', souligne cependant le bureau d'études de la Banque Postale AM.



'Les éléments d'incertitude sont nombreux et les risques en matière de tempo de l'activité économique restent à la baisse. (...) In fine, comment ne pas considérer que la BCE a envoyé un message assez dovish ? Le marché l'a bien compris', ajoutent-ils.



'Les détails des opérations de refinancement à long terme seront définis et communiqués plus tard. L'information principale est la confirmation que la BCE pourrait étudier des manières de mitiger l'impact des taux négatifs sur l'intermédiation bancaire. Néanmoins, Mario Draghi a rappelé que le secteur bancaire européen est sans doute trop encombré et que le niveau élevé des coûts pèse sans doute davantage sur la rentabilité des banques que les taux négatifs', ajoute Lazard Frères Gestion.



Par ailleurs, les devises ne réagissent pas non plus au délai de six mois supplémentaire accordé au Royaume-Uni par les 27 pour le 'Brexit'.



'Pour le gouvernement et aussi le Parlement, le message envoyé est contradictoire : d'un côté plus de temps pour se mettre d'accord ; de l'autre la nécessité d'aller vite, car qui peut préjuger des équilibres politiques dans le Royaume au lendemain du scrutin européen ? Comme quoi donner du temps n'implique pas forcément apporter de la clarté', ajoute Lazard.



