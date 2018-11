Devises : la monnaie unique toujours en berne

27/11/2018 | 13:06

Toujours pas de reprise mardi midi sur le marché des devises pour la monnaie unique européenne, qui se tasse encore de 0,12% face à sa contrepartie américaine, à 1,1316 dollar, soit - 0,80% de baisse depuis jeudi soir. La principale devise du Vieux Continent se tasse dans les mêmes proportions contre le yen, reste stable contre le franc suisse et prend 0,33% face au sterling.



L'euro a initialement profité de la validation par les 27 du projet d'accord sur le Brexit concocté, non sans mal, par le gouvernement britannique de Theresa May. Reste que le texte est jugé vague par beaucoup d'opérateurs, nombre de points restant en suspens, et que le processus est loin d'être terminé.



Et pourtant, le 'cas italien' inquiète un peu moins : 'Le gouvernement italien, jusqu'ici inflexible, semble désormais disposé à modifier son budget 2019 afin d'éviter un bras de fer avec Bruxelles mais, surtout, pour réduire les tensions sur les marchés financiers', commente un analyste ce matin.



Cependant, les indicateurs demeurent mal orientés en zone euro, comme l'indice IfO (publié hier) mesurant le climat des affaires en Allemagne, première économie de la région. En novembre, cet indicateur est revenu à 102 (il était attendu à 102,3), après 102,9 en octobre. Il s'agit de sa troisième baisse d'affilée. Les entreprises interrogées ont dégradé leur perception de la situation actuelle comme celle des perspectives.



Or devant le Parlement européen, le président de la BCE, Mario Draghi, a reconnu hier que la conjoncture faiblissait et que les risques liés au protectionnisme s'accroissaient. Selon certains opérateurs, voilà qui pourrait augurer du décalage dans le temps du premier relèvement des taux courts de la BCE, l'an prochain, d'où la baisse de l'euro. Même si M. Draghi n'a pas envisagé de modification de la politique de la BCE.



Du côté des rares indicateurs attendus ce matin, on a appris que l'indice mesurant la confiance des consommateurs en France avait reculé de 92 points en novembre contre 95 points précédemment, et un consensus de 94 points. En Italie, ce même indice recule également plus qu'attendu, mais celui mesurant la confiance des milieux d'affaires se tient mieux que prévu.



Notons que l'indice du site Investing.com sur l'euro/dollar est ressorti ce matin à 41,1%, contre 46,9% précédemment. Il s'agit d'un indicateur baissier dans la mesure où il signale que la proportion de positions longues sur la paire de devises recule encore sous la barre des 50%, qui représente l'équilibre entre les positions haussières et baissières.



EG









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.