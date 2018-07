Devises : la monnaie unique toujours en petite hausse

31/07/2018 | 12:49

Nouvelle petite hausse pour la monnaie unique européenne ce midi au creux de l'été, et surtout à la veille de la Fed. A cette heure, l'euro grappille encore 0,17% à 1,1726 dollar, et même 0,58% contre le yen à 130,72. Les tendances sont plus neutres face au sterling et au franc suisse.



De l'agenda statistique de la matinée, on retiendra notamment la publication, au niveau de la zone euro, d'un indice des prix à la consommation de 2,1% en juillet, soit une hausse imprévue alors que le consensus tablait sur un maintien à 2%, comme en juin. En revanche, la croissance du PIB du 2e trimestre ressort à 2,1% sur un an, alors qu'elle était attendue à 2,2%. En ligne avec les attentes, le taux de chômage de juin ressort enfin à 8,3%.



Chez Commerzbank, les analystes commentent : 'Les indicateurs de sentiment, qui ont récemment cessé de diminuer, suggèrent que l'économie se stabilisera dans les mois à venir. Cependant, ces tendances devraient probablement conduire à une augmentation soutenue du taux d'inflation central au cours de l'année à venir.'



A propos du yen, Aurel BGC met en avant 'le petit pas de la BoJ' : certes, la banque centrale japonaise n'a pas modifié ses taux directeurs. 'Par contre, tout en maintenant sa politique de taux à long terme 'autour' de 0%', la banque centrale annonce donner à sa politique monétaire un cadre 'plus flexible'', notamment en ce qui concerne les rachats d'actifs. Elle se dote également de 'forward guidances' pour ce qui est des taux, mais a réduit les projections d'inflation, ce qui peut peser sur la devise nippone.



A propos de l'actualité américaine de l'après-midi, les analystes de Saxo Banque commentent : 'c'est bien le CPE core qui est attendu à 2% sur un an qui va certainement valider la stratégie de durcissement de politique monétaire de la Fed'.



Et les spécialistes d'ajouter : 'Le dernier chiffre du PIB américain a, pour un temps, repoussé le débat sur une éventuelle stagflation aux Etats-Unis. En revanche, la crainte d'une inflation trop élevée poussant la Fed à durcir plus que prévu sa politique monétaire reste toujours présente'.



En effet, le FOMC de la réserve fédérale des Etats-Unis commencera ce jour pour se terminer demain mercredi, sans conférence de presse ni mise à jour des prévisions macroéconomiques.



