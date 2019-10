Devises : la monnaie unique toujours morose

01/10/2019 | 13:29

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait sans grande orientation face à la plupart de ses grandes contreparties. Mais à 1,0902 dollar (+ 0,03%), elle reste toute proche de ses plus bas niveaux en plus de deux ans alors que la croissance du Vieux Continent inquiète.



Par ailleurs, l'euro évolue sans grande tendance contre le sterling et le yen, tout en prenant 0,36% face au franc suisse.



Pêle mêle, on a appris ce matin que l'indice PMI manufacturier de l'Allemagne avait de nouveau baissé en septembre toujours plus bas sous la barre des 50 points, à 41,7 points. Et qu'en zone euro, l'indice des prix à la consommation pour ce même mois restait bas, à 1% - et même à 0,9% hors produits volatils.



Rappelons qu'hier, l'euro est tombé vers 1,0880 dollar pour la première fois depuis le printemps 2017 alors que selon les agences de presse, deux grands instituts de conjoncture allemands auraient réduit leurs prévisions de croissance pour le pays, locomotive de la zone euro.



Au final, 'la devise européenne s'est dépréciée de 4% face au billet vert au troisième trimestre, sa plus mauvaise performance depuis le deuxième trimestre 2018', commente ce matin un bureau d'études.



Cependant, du côté de la guerre commerciale venue des Etats-Unis, l'Europe a profité d'un certain répit alors que la presse rapportait hier l'intention de l'administration Trump d'empêcher la cotation des actions chinoises sur les marchés américains.



Enfin, l'incertitude demeure du côté du Brexit alors que pour l'heure, la date-butoir est toujours le 31 octobre.



